Вокруг света с ветерком: Микробы путешествуют по миру на пылинках, перенося болезни

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Учёные провели исследование маленьких частиц пыли, которые ветер переносит из Центральной Азии в Японию. Выяснилось, что одна частица переносит множество микробов, вместе с которыми движутся различные вирусы.

Пыль стала настолько повседневной, что люди обращают на неё внимание только тогда, когда серый слой укрывает пол или другую поверхность. Между тем, миллионы пылинок окружают нас всегда и везде. Недавно японские учёные решили исследовать частицы пыли, которые вместе с ветром попадают в страну восходящего солнца из степей Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и прочих государств Центральной Азии.

Исследование учёных из Японии показало, что на пылинках путешествуют микробы, перенося опасные болезни по миру. Каждая частичка пыли является хорошей средой обитания для микроорганизмов. Последние в свою очередь переносят на себе вирусы, которые могу возбудить различные заболевания. Передвижение пыльных масс учёные изучают давно, а вот исследовать «пассажиров» этого «рейса» микробиологи решились впервые. На некоторых пылинках присутствовало до 400 бактерий, в том числе переносящих стафилококк и бациллу. Таким образом, возбудители заболеваний перемещаются с ветерком вокруг света. Японские учёные готовы объединяться с научными группами других государств, чтобы вместе найти решение этой проблемы.