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Выяснилось, что липиды стимулируют развитие мозга у детей, рожденных раньше срока. Они положительно влияют на участки, отвечающие за моторику и память.

Исследователи представили результаты исследований по влиянию липидов на развитие недоношенных детей. В отличие от углеводов и белков, которые способствуют естественному развитию младенцев, пищевые липиды помогают компенсировать отставание в развитии мозга.

Магнитно-резонансная томография показала, что у детей увеличивался мозжечок уже через две недели, а спустя 28 дней было замечено общее увеличение объема мозга. Это обуславливает нормальное развитие памяти, эмоциональных реакций и моторики.

Авторы исследования напоминают, что именно мозг недоношенных детей подвержен нарушениям своих функций. По статистике, сегодня каждый десятый младенец рождается преждевременно, пропуская самую активную фазу мозгового роста в утробе матери.

В исследовании участвовало 68 младенцев, рожденных на 32 неделе беременности, и раньше. Педиатры фиксировали состав потребляемой пищи, что бы доказать влияние пищевых липидов на рост мозга. Выяснилось, что интенсивный рост прямо зависит от количества потребляемых жиров.

На данный момент авторы исследования структурируют полученные данные, что бы составить точные рекомендации для кормления недоношенных детей. Научное обоснование того, что пищевые липиды стимулируют рост мозга у недоношенных младенцев, поможет избежать проблем развития у тысяч новорожденных.