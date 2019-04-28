Врачи в восторге: Компьютер ставит диагнозы на 60% точнее медиков

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Искусственный интеллект способен гораздо быстрее диагностировать заболевание, чем обычные врачи в больницах, поэтому медики и сами заинтересованы в наличии вот такого «помощника» в работе. Но в таком случае эксперты сомневаются в необходимости участия человека в лечении.

Был проведён опрос в 54 странах мира, результаты которого были опубликованы в научном журнале Nature. Оказалось, что около 500 участников опроса – медиков – не против того, чтобы для улучшения диагностики использовались платформы на основе искусственного интеллекта. Врачи и сами подтверждают, что компьютер ставит диагноз на 60% точнее медиков.

Было установлено, что врачи на самом деле в восторге от возможностей нейросети. Многие респонденты уверены, что работа специалистов в медицине станет гораздо более эффективной и сэкономит пациентам драгоценное время. 41% участников опроса видят только пользу в повсеместном внедрении аппаратов диагностики на основе ИИ. 22% полагают, что не должно возникнуть никакой сложности в работе с инструментами искусственного интеллекта. Главным образом, врачи замечают преимущество компьютера в том, что он способен обнаружить даже самые серьёзные патологии в очень короткий срок, что значительно повышает шансы на выздоровление.

Однако нашлись и респонденты, которые высказали опасения по поводу замены их рабочих мест роботами в ближайшие 10 лет. Но, как указал специалист Натан Эдди, общая обеспокоенность невелика. При этом большинство медиков считает, что их функции не станут менее значимыми. Сам процесс лечения очень сложен. Во многих случаях его необходимо корректировать. Нейросеть на это не способна, поскольку важно учитывать множество различных как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому сейчас фигура врача незаменима, а ИИ только улучшит качество работы.