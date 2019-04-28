Армия зомби в действии: Эксперты предвидят создание мутантов из-за редактирования генов

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Эксперимент проводят на растениях, но где гарантия, что нет секретной лаборатории и опытов над людьми?

По словам учёных, технология редактирования генов может помочь распространению мутировавших вирусов. Исследование с использованием инструментов редактирования генов для создания устойчивых к вирусу растений может привести к непреднамеренным последствиям размножения мутантных вирусов. Исследователи из Университета Альберты в Канаде и Университета Льежа в Бельгии попытались генетически сконструировать растения маниоки для борьбы с вирусами.

«Поскольку эта технология создает селективное давление на вирусы для более быстрого развития, а также предоставляет вирусам средство для развития, она привела к появлению мутанта вируса, который устойчив к нашим вмешательствам», - сказал Деванг Мехта из Университета Альберты.

Для исследования, опубликованного в журнале Genome Biology, учёные использовали новую технологию редактирования генов под названием CRISPR-Cas9 в попытке создать растения маниоки, которые могли бы разрезать ДНК-вируса мозаики и сделать растения устойчивыми к его повреждающему действию. CRISPR-Cas9 встречается в природе, где бактерии используют его для защиты от вирусов. Тем не менее, исследователи обнаружили, что технология приводит к различным результатам на растениях, и исследователи подчёркивают важность скрининга таких непредвиденных результатов в будущем. Однако, есть риск, что в ближайшем будущем из-за редактирования генов будет создана настоящая армия зомби в действии.

Эксперты предвидят создание мутантов, и даже неожиданные последствия для пищевой промышленности, ведь растения стали одной из цепочек питания человека. Кроме этого есть опасения, что может существовать настоящая зомби-ферма людей, ведь неизвестно проводятся ли эксперименты над человечеством. В любом случае, появление мутантов из-за редактирования генов может стать настоящей проблемой ближайшего будущего.