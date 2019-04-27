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В основу проекта вложили 500 лет в будущее и состав коренной породы, это позволит до 1 км высчитать подъём уровня Мирового океана.

Проблема возможного потопа на Земле спустя годы исследований и быстрого таяния ледников уже не кажется столь выдуманной и нереальной. Ледники - это капризные субстанции, говорят эксперты. Некоторые из них быстро тают, а некоторые даже учитывая температуру Земли, не таят вообще. Многое из этого связано с формой коренной породы внизу. У некоторых ледников, которые касаются океана, есть основания скалы, которые наклоняются вниз. Если ледник начинает отступать под уклон, морская вода может течь и плавить лед более легко, дестабилизируя его, чтобы он отступал быстрее.

Учёные нашли решение проблемы таяния ледников Антарктики. При этом сообщается, что у каждого морского ледника есть «линия заземления» - точка, где лед перестает покоиться на твердой земле и вместо этого начинает плавать, как каноэ, отталкивающееся от берега Но новое исследование, проведенное командой под руководством Эрика Ларора из NASA, показывает, как скала также может двигаться, делая эти чувствительные ледники немного менее чувствительными.

«Отступление этих ледников может быть ускорено или замедлено рядом процессов, включая изменение уровня моря на переднем плане. Когда уровень моря поднимается, эффект плавания явно увеличивается, ускоряя потерю льда. Есть и более странные факторы: ледники на самом деле оказывают гравитационное притяжение вокруг морской воды, притягивая к себе кучу воды. Если ледник сжимается, гравитационное притяжение также уменьшается, что фактически позволяет воде выплескиваться, понижая уровень моря на побережье», - говорит эксперт из NASA.

Исследование сосредоточено на леднике Туэйтс в Антарктике, который является одним из наиболее уязвимых мест на континенте. Несколько версий модели были запущены для имитации следующих 500 лет, каждый раз добавляя новый процесс, чтобы увидеть, какое влияние он оказал на Землю и ледники. Таким образом, учёные нашли решение проблемы таяния ледников Антарктики и теперь подбирают оптимальный вариант, который навсегда оставит разговоры о Всемирном потопе в прошлом.