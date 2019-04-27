В 50 жизнь только начинается: Названы самые главные творческие периоды в жизни

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Учёные из США доказали, что креативной может быть не только молодёжь, но и старики. Всё зависит от формы, в которой выражается творчество.

Эксперты пришли к выводу, что творчество – это активное состояние и проявление свободы человека, в результате наблюдений за окружающим его миром. В ходе исследования были названы самые главные творческие периоды в жизни человека. Учёные во главе с Брюсом Уайнбергом сумели доказать, что В 50 лет жизнь только начинается.

Долге годы специалисты из области психологии и социологии наблюдали за творческой активностью людей в тот или иной период их жизни, а также за их успехами. Всё зависит от присутствующих в мозгу и организме мутаций. Проанализировав свыше трёх десятков биографий известных исследователей былых лет, современные учёные пришли к интересному выводу. Вначале они вычислили пик креативности всех выбранных ими светил науки, а затем сопоставили данные с типами исследований, которыми те занимались в разные годы.

Стало известно, что существует два творческих периода в жизни – концептуальный и экспериментальный. Представители первого были крайне успешны в возрасте от 25 до 29 лет, а вторые после 50. Учёные заключили, что второй тип людей связан с накоплением знаний на протяжении всей жизни, причём в результате проб, ошибок и анализа. Исследование было проведено в области экономики и математики, но Уайнберг и его коллеги считают, что оно применимо абсолютно ко всем творческим сферам.