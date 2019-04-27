Можно обойтись без облучения и операции: Учёные создали препарат от рака кожи

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Ежегодно свыше 50 тысяч россиян узнают о том, что у них рак кожи. Новый препарат от Sanofi может спасти миллионы людей во всем мире.

Накануне, французская фармацевтическая компания Sanofi заявила об условном одобрении Европейским агентством по лекарственным средствам своего противоракового лекарственного препарата. По словам учёных, благодаря их изобретению можно обойтись без облучения и операции. К тому же это первое лекарство такого типа, утвержденное в Европе.

Новинка предназначена для уменьшения опухоли второй формы рака кожи – кожно-плоскоклеточного рака. Такой вид заболевания является крайне прогрессирующим и именно по этой причине учёные компании создали подобный препарат. Его преимущество – это способность уменьшать размер опухоли и предотвращать на длительное время её развитие.

Как сообщила Sanofi, лекарство будет полноценно подтверждено лишь после проведения ряда клинических испытаний и получения результатов.

Важно отметить, что рак кожи представляет собой один из самых распространенных видов болезни, но подвергается лечению проще остальных. Главное начать лечение вовремя. Кроме того, учёные не рекомендуют посещать солярии и загорать на солнце. Опасность подстерегает человека не только летом, но и зимой, поэтому важно осматривать свое тело каждый месяц и при обнаружении подозрительных пятен или родинок тут же обратиться в больницу. Меланомы чаще всего выступают в роли очага возгорания рака кожи.