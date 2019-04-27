Высота волн и скорость ветров в Мировом океане постоянно увеличиваются

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Разница небольшая, однако достаточно значимая для промежутка в 33 года.

Ученые составили анализ данных со спутников и 80 буев с 1985 года по 2018. Спутники наблюдали за активностью волн и ветров в Мировом океане в течении 33 лет и показала, что уровень скорости ветров и высоты волн увеличивается с каждым годом.

Особенно выраженные изменения произошли в Южном океане. Там скорость ветра увеличилась на 8%, уровень высоты волны вырос на 5%. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Данные показатели имеют значения для некоторых атмосферных и океанических процессов. К примеру, движение и скорость ветра определяет скорость теплообмена и передвижение углекислого газа в атмосфере и океане, а уровень высоты волны напрямую связан с затоплениями прибрежных зон.

Кроме того, изменение климата влияет на окрас океана. Ученые отмечают, что климат повлияет на сообщества фитопланктона, а это значит, что зеленые части Мирового океана станут ещё зеленее, синие же станут более насыщенного синего цвета.