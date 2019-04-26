Учёные нашли способ обнаруживать спящие раковые клетки

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Исследователи обнаружили уникальный набор генов, который удерживает злокачественные образования в состоянии покоя. Это поможет предотвратить распространение онкологии.

Международная группа экспертов из медицинского института Гарвана в Австралии научилась отслеживать спящие раковые клетки. Специалисты нашли способ обнаруживать их с помощью наследственной информации. Теперь учёные смогут выявлять рак крови, молочной и предстательной желез на более ранней стадии, чем им удавалось делать до сегодняшнего дня. Оказывается, спящие клетки злокачественных образований ничуть не лучше, нежели активные. Они даже более коварны, поскольку их сложнее заметить и принять необходимые меры. Спящие клетки удавалось находить только рядом с остеобластами – частичками костной ткани.

Новый способ борьбы с онкологией заключается в выявлении «дремлющих» вредных образований на ранней стадии, когда с ними ещё можно бороться. Разработанный метод далеко не идеален, но прогрессивен по сравнению с предыдущими вариантами диагностики. Он заключается в том, чтобы держать в бездействии спящие раковые клетки, создавая в среду, где те не смогут «проснуться». Альтернативным подходом является умышленное их «пробуждение» ради применения химиотерапии.

Лучшим способом борьбы называют использование знаний о том, какие гены удерживают их в состоянии покоя, дабы уничтожить эти ДНК и навсегда решить данную проблему. Такие действия остановят развитие заболевание, но при нынешнем развитии технологий осуществление наиболее эффективного варианта не представляется возможным.