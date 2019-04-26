Алмазы помогли выяснить «срок жизни» континентов

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От этого показателя зависит будущее человечества, ведь люди живут на материках.

Долговечность континентов Земли очень важна для геологов, поскольку позволяет им узнавать много нового о возникновении жизни на Голубой планете. Стабильность нарушают возмущения поверхности, вулканы, стихийные бедствия. Баланс зависит от мантии, прикреплённой к суше. В новом исследовании алмазы помогли учёным выяснить «срок жизни» континентов. Долговечность материков уменьшается из-за тектонической активности. В рамках исследования геологи обнаружили в остатках древнего вулкана алмазы, которые выступили в роли некоего прибора для определения возраста континентов.

Крошечные минеральные зёрна этих драгоценных камней многое открыли учёным. По алмазам специалисты узнают историю развития поверхности Земли. На глубине 150-200 километров находятся мантийные кили – геологические образования континентальной коры. Материал, из которого они состоят, должен сгущаться и охлаждаться под материком. Этот процесс необходим для возникновения суши.

Некоторые учёные полагают, что образование мантийных килей происходит из-за субдукции – погружения одних блоков земной коры под другие. Другие убеждены, они возникают под воздействием магмы. Геологи исследовали регион в Сьерра-Леоне – государстве в Западной Африке, пережившем два явления субдукции в своей истории. Они сделали такой вывод, поскольку там присутствуют зерна сульфидных минералов, которые появились на Земле более 2,5 млрд лет назад до того, как кислород стал распространённым газом на нашей планете. Это означает, что сера находилась в драгоценных камнях, а попала в мантию благодаря субдукции.

На основании полученных данных учёные сделали выводы, что утолщение мантийного киля на западе Африки произошло, когда этот участок мантии был сжат при столкновении с тонущим материалом, с помощью которого образовалось дно мирового океана. Этот способ формирования материка отличается от происходившего в Канаде. Исследование показало, что сульфидные включения в алмазах являются мощным инструментом для изучения процессов возникновения континентов.