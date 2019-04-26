Конкурент SpaceX? В Португалии открыли космическое агентство

Сегодня, 20:11

Будущая стартовая площадка сможет использоваться для коммерческих пусков.

Новая структура продолжит наработки, которые ранее вели специалисты Фонда науки и техники. В частности, это учреждение с 2009 года осуществляет космическую программу. Более того, наработки португальских специалистов обеспечили стране членство в Европейском космическом агентстве.

Впервые о создании космического агентства заявили 18 марта, когда Совет министров подписал соответствующую хартию. Национальный космический центр будет располагаться к западу от Португалии – на Азорском архипелаге. По предварительным данным, Portugal Space совершит первый запуск малых спутников уже в первом квартале 2021 года.

Стоит отметить, что в дальнейшем площадки агентства могут сдаваться в аренду для коммерческих запусков Virgin Galactic и Space X. Пока постройка стартовой площадки лишь планируется. В случае успеха, Португалия станет пятнадцатой страной, которая сможет запускать ракеты со своей территории.

Таким образом, совсем скоро появится конкурент Space X. Сегодня в Португалии открыли космическое агентство, которое дополнит комплекс объектов Европейского космического агентства. Так, на Азорском архипелаге уже базируется обсерватория, которая позволит отслеживать пуски ракет.