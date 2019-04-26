Трамп больше не может скрывать сотрудничество с Нибиру - Военные США похитили людей для опытов пришельцев

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Уфологи решили проехать в «Зону-51», но их задержали военные, не желающие раскрывать секретов. Эксперты связывают это с разработкой нового летательного аппарата по технологии инопланетян.

Зона 51 – это название секретного объекта на одной из воздушных баз ВВС США в пустынях Невады. По официальной версии, этот полигон используется для тестирования новых разработок для воздушного флота, но уровень секретности высок даже для подобного комплекса. Так, само существование базы власти подтвердили лишь в 2013 году.

По мнению конспирологов, такая секретность обусловлена тем, что на этом полигоне осуществляются масштабные исследования следов внеземных цивилизаций. Наблюдатели не раз замечали необычные объекты над секретным объектом – несмотря на то, что над базой бесполетная зона. Не исключено, что визиты НЛО на объект в Неваде был запланированными.

Так, недавно исследователи обратили внимания на патент, зарегистрированный в США. Документ описывал создание необычного летательного аппарата, представляющего собой летающую тарелку с двигателем неизвестной конструкции. По мнению альтернативных ученых, эта конструкция имеет внеземное происхождение, а ее тестирование проходит на полигоне «Зоны 51».

Исследователи попытались проехаться к загадочному месту, но на половине пути их задержали снайперы, попросту запретив двигаться дальше. Это произошло месяц назад, но с тех пор их никто не видел. Коллеги пропавших убеждены, что военные США похитили людей. Более того, альтернативные ученые считают, что пропажи людей в «Зоне 51» - частое явление. Не исключено, что это обусловлено секретными контактами. Вероятно, Трамп больше не может скрывать сотрудничество с Нибиру. По этой причине военные США похитили людей. Вероятно, они потребовались для опытов пришельцев.