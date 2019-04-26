Квантовые компьютеры - не миф: Учёные придумали жесткий диск нового поколения

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Необычайно ёмкие и энергоэффективные накопители создадут благодаря открытию нового свойства электронов.

Исследователи из лаборатории Министерства энергетики США обнаружили новый квантовый эффект в металлическом сплаве. В ходе опытов выяснилось, что направление частиц сплава кобальта и железа, который можно применять при создании носителей информации, можно изменять. При изменении направления вращения частицы исследователи смогли изменить его магнитное состояние.

В будущем это позволит хранить большие массивы информации в компактных устройствах. Суть открытия в том, что изменение направление частицы сможет снизить сопротивление, которое она встречает. Эффект, прозванный «магнитным демпфированием», был обнаружен в слоях сплава кобальта с железом, который предварительно покрыли оксидом магния.

Авторы исследования подчеркивают, что эти материалы и раньше использовались при создании компьютерных жестких дисков, но открытие их новых свойств позволит многократно увеличить эффективность известных устройств.

Иначе говоря, квантовые компьютеры – не миф, а их свойства присутствуют в имеющихся компонентах. Ведь, по сути, ученые не придумали жесткий диск нового поколения, а раскрыли потенциал известных изделий.