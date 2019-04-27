Учёные придумали новый способ остановки образования тромбов путём задержки лейкоцитов в крови

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Он является более безопасным и эффективным и предназначен для пациентов, потерявших надежду излечиться от антифосфолипидного синдрома.

Сотрудники Мичиганского университета провели исследование и изучили аутоимунное заболевание АФС на клеточном уровне. На основании полученных данных они придумали новый способ остановки образования тромбов путём задержки лейкоцитов в крови. В настоящее время врачи активно прописывают разжижающие медицинские препараты, но они неэффективны. Более того названные лекарства вызывают осложнения. Они плохо воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Такие средства нельзя назвать наилучшими, поэтому учёные и начали искать безопасные лекарства и нашли их.

Исследователи разработали новый препарат с экспериментальным названием CGS21680. Это средство задерживает лейкоциты в крови и оказывает противовоспалительное действие. Этот препарат значительно снижает скорость образования тромбов в крупных венах. На доклинических испытаниях средство показало себя отлично. Теперь нужно провести более тщательное исследование, дабы выявить последствия такого лечения для здоровья людей.

Уже сейчас замечено, что препарат замедляет мыслительный процесс и реакцию на внешние раздражители. Несмотря на недостатки, он намного безопаснее существующим методов избавления от тромбоза.