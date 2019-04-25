Учёные впервые представили возможность вколоть новые ткани для лечения повреждённых

Вчера, 22:57

Давняя мечта врачей и пациентов о быстрой, эффективной и дешёвой замене старых клеток на новые стала реальностью.

Впервые за всю историю развития медицины появилась возможность вколоть новые ткани для лечения повреждённых и теперь даже после получения очень тяжелых травм кожа полностью восстанавливается. Сотрудники Университета Британской Колумбии представили современную технологию, которую они назвали научным прорывом. Отныне простая инъекция поможет спасти поврежденную ткань. От применения новой технологии выиграют все, поскольку она позволит лечить серьезнейшие раны, начиная переломами костей и заканчивая разрывами связок, а по мере развития возможно даже лечение больных внутренних органов. В связи с этим ожидается значительный рост продолжительности жизни людей.

На следующем этапе исследований учёные собираются использовать стволовые клетки ради трансформации тканей после уколов. Эксперты предполагают, что в будущем люди приблизятся к бессмертию вплотную. Врачи смогут заменять изношенные внутренние органы и конечности пациентов. Они научатся эффективно пересаживать мозг и операции подобного рода не вызовут удивления. Инженеры станут создавать эффективные протезы, более функциональные, чем руки и ноги человека. В грядущем, вероятно, люди начнут отказываться от природных частей тела ради искусственных. Однако сейчас до этого ещё далеко, хотя учёные и делают первые попытки достичь желаемого бессмертия.