Убийца 5G: лазерный Wi-Fi в сто раз быстрее конкурентов

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Новое изобретение может сделать ненужными сети 5G, скорость которых достигает 7 Гбит\сек.

Исследователи Гарвардской Школы инженерных и прикладных наук разработали новый метод передачи информации. Ученые смогли передать радиосигнал с помощью полупроводникового лазера. Это стало возможным благодаря лазерам нового поколения.

Распространенные сегодня лазеры могут передавать свет лишь одной частоты. Это свойство ограничивает массивы информации, которые можно перенести за одни раз. Недавнее исследование показало, что использование инфракрасных рассеивателей позволяет разделить лазерный луч на несколько волн, что в разы увеличит объем передаваемой информации. Так, в ходе опытов удалось в сто раз увеличить скорость передачи данных по оптоволоконной линии.

Новое исследование доказывает возможность использования гребня в качестве антенны, которая будет генерировать терагерцовые волны. Это может стать основой нового стандарта беспроводной передачи данных. Исследователи разработали специальную антенну в форме кроличьих ушей, которая могла принимать и расшифровывать информацию, передаваемую лазером. В ходе опытов удалось передать композицию, используя лишь лазерные волны.

Пока рано говорить о том, что данная разработка – это «убийца 5G», но лазерный Wi-Fi уже оказался в сто раз быстрее конкурентов. Авторы исследования подчеркивают, что это не предел.