Чума XXI века: Земле угрожает новая смертельная эпидемия

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Паразитарное заболевание может вызвать внезапную гибель миллионов людей.

Медики недавно выявили трипаносомоз, возникающий после укуса триатомовых клопов. Ещё недуг называют болезнью Шагаса, которая часто встречается в странах Латинской Америки. По словам врачей, Земле угрожает новая смертельная эпидемия, способная унести жизни множества людей, если не начать своевременное лечение. Проблема в том, что недуг трудно диагностировать, поскольку первые симптомы появляются только через два месяца после получения инфекции. В ВОЗ считают болезнь Шагаса одним из самых опасных недугов в мире и называют её «чума XXI века». При американском трипаносомозе может возникнуть отёк век. В результате инфекции у трети пациентов развиваются расстройства работы сердечно-сосудистой системы. У каждого десятого нарушается процесс пищеварения. Многие пациенты внезапно погибают от болезни Шагаса в результате аритмии и разрушения нервной системы.

При своевременной диагностике недуга можно приостановить его развитие. Если же не обращаться за помощью к врачу, то наступает мучительная смерть.

Уже сейчас количество больных трипаносомозом увеличивается во всём мире. В дальнейшем ситуация может выйти из-под контроля и возникнет настоящая эпидемия. Тогда люди начнут умирать, как во время чумы в Средневековье. В связи с этим, медики настоятельно рекомендуют при недомогании после укуса клопа обращаться в клинику и пройти обследование.