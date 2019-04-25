Апокалипсис не за горами: Атомные станции США погубят человечество

Сегодня, 19:31

Почти все американские АЭС имеют «слабое звено», способное выйти из строя из-за глобального изменения климата.

Количество атомных электрических станций в США больше, чем в любой другой стране мира. В последнее время на Земле всё чаще случаются природные катаклизмы по причине изменения погодных условий. Многие АЭС в США могут попросту не справиться с нагрузкой и это приведёт к аварии, как в Чернобыле. По предположениям экспертов, американские атомные станции погубят человечество, ведь в случае непредвиденных обстоятельств и неправильной работы реактора пострадает весь мир. Энергетики уже сейчас предупреждают о возможной катастрофе.

Руководители американских АЭС не оставили рекомендации специалистов без внимания. На большинстве объектов внедрены новейшие технологии ради предотвращения катастрофы. По мнению экспертов, этих мер не хватает, дабы люди чувствовали себя в безопасности. Требуется комплексный подход и государственная программа, которая бы предусматривала защиту от вероятных непредвиденных обстоятельств на всех АЭС в целом, а не на каждой в отдельности.

В США находится более 100 ядерных реакторов. Все они представляют собой потенциальную опасность для человечества. Благодаря западным СМИ люди наслышаны об ураганах в Северной Америке. Если тайфун или землетрясение повредит АЭС, это приведёт к экологической катастрофе. В случае аварии на нескольких объектах опасность возрастает в разы.

Исходя из того, что в США постоянно случаются природные катаклизмы можно сказать: апокалипсис не за горами. Если в ближайшее время на американских атомных станциях комплексно не улучшат систему безопасности, то не исключено, человечество скоро погибнет.