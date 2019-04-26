Пережитый инфаркт может привести к ломкости костей – Ученые

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Одним из последствий инсульта может стать остеопороз, на который редко обращают внимание.

В журнале американской ассоциации кардиологов были опубликованы результаты исследований о последствиях инсульта. Известно, что последствия нарушения мозгового кровообращения могут проявляться в сниженной подвижности. Этот фактор может привести к ослаблению костей и развитию остеопороза.

Как отмечается, пережитый инсульт в четыре раза повышает риск развития остеопороза. Это обусловлено снижением минеральной плотности костей. Основная опасность для пациентов заключается в том, что современная медицина редко связывает два заболевания. Так, из 16,5 тысячи пациентов, переживших инсульт, лишь 5% прошли исследования костей. При этом в течение года остеопороз был обнаружен у 15,5% пациентов.

Авторы исследования подчеркивают, что в 30% случаев своевременное диагностирование позволяет избежать прогрессирования болезни. Уменьшить количество людей с подобным диагнозом можно, включив исследования костей в перечень необходимых анализов для людей, переживших инсульт. Ученые напоминают, что пережитый инфаркт может привести к ломкости костей.