После таяния ледников вода превратится в яд из-за радиоактивных изотопов

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Ядерные испытания нанесли непоправимый вред регионам, расположенным рядом с местом их проведения, и могут повлечь за собой глобальную катастрофу.

Учёные обнаружили радиоактивные изотопы в снегах австрийских Альп и ещё 17 местах, находящихся в непосредственной близости к территориям, где проживают люди. Сотрудники Плимутского университета в Великобритании предупредили о возможных проблемах в грядущем. В замёрзших пластах гор накопились вредные вещества и после таяния ледников вода превратится в яд. Это произойдёт из-за радиоактивных изотопов. Оказывается, они сохраняются десятилетиями после выбросов и ухудшают экологию.

Учёные говорят, что вода заражается радиацией при контакте с рудами, в результате воздействия ядерной промышленности или после аварий на атомных станциях. Немалую роль на качество жидкости оказывают свалки, выпадение осадков с опасными для здоровья веществами. Даже низкие концентрации радиации в воде наносят огромный вред организм. При этом заражённая жидкость попадает в море и превращает рыб в мутантов. Человек же употребляя в пищу обитателей океанов становится заложником ситуации.

Учёные заявляют, что даже малые дозы радиации в воде приводят к мужскому и женскому бесплодию. Вредные вещества накапливаются в организме человека и тот становится больным. Результатом воздействия радиации может стать ухудшение зрения. Эксперты напоминают, опасность радиации заключается в невозможности её обнаружения без специальных приборов.

Первым сигналом бить тревогу считается резкое повышение температуры воды в колодцах. Это говорит о проходящей тепловой реакции, которая может свидетельствовать о радиоактивном заражении. Качество питьевой воды проверяется в специальных лабораториях в течение четырёх часов после забора.