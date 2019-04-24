Считавшийся вымершим цветок обнаружили на Гавайях

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Цветок был замечен во время съемки, проводимой сотрудниками ботанического сада при помощи беспилотника.

На тропическом острове Кауаи (Гавайи) сотрудниками Национального ботанического сада был замечен необычный цветок. Hibiscadelphus woodii считали вымершим с 2016 года, а последний раз когда его видели биологи датируется 2009 годом.

Hibiscadelphus woodii относится к семейству Мальвовых, цветков необычайно красоты, растущих на склонах обрывов острова Кауаи. Достигает высоты в 2-2,5 метра в высоту.

Остров Кауаи является труднодоступной местностью и для разведывания биологи пользуются помощью беспилотных дронов. Во время очередного такого полета ученые и заметили цветок.

Биологи отмечают, что к виду Hibiscadelphus относят восемь известных исследователям видов. На данный момент шесть из низ считают вымершими. Ранее была предпринята попытка скрещивания пыльцы Hibiscadelphus woodii с другим представителем вида, не принесшая положительных результатов.

Ученые надеются, что такая находка не единственная и возможно на островах найдутся и другие считавшиеся вымершими виды данного семейства Мальвовых.