Всемирный потоп гарантирован: К концу XXI века Арктика лишится ледового покрова

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Изменение климата на Земле может стать причиной гибели человечества в ближайшие годы.

Группа учёных провела исследования в районе полярных областей и сделала неутешительные выводы. Согласно предположениям экспертов, к концу XXI века Арктика лишится ледового покрова. Быстрее остальных от глобального процесса пострадают жители Северного полушария. Исходя из прогнозов учёных, всемирный потоп гарантирован и людям уже сейчас нужно задумываться, как спастись. Специалисты зафиксировали уменьшения слоя многолетнего льда в Арктике и это является тревожным звонком. При сохранении интенсивности глобальных изменений в природе существование человечества станет под угрозой в ближайшие годы.

От таяния ледников пострадают не только люди, но и прочие животные. Например, медведи и тюлени лишатся пространства для охоты и могут полностью исчезнуть. Вместе с тем планктон от нагревания воды станет активнее размножаться. Уровень мирового океана значительно повысится. С потопом связывают разрушение домов и стратегически важных объектов в будущем. На данный момент до конца не изучены последствия исчезновения тех же медведей и прочих зверей. Ясно одно, это окажет негативное воздействие в том числе на людей.

Учёные уже давно настоятельно рекомендуют уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, дабы не разрушать озоновый слой. Для этого следует ограничить объемы производства промышленных предприятий и отказаться от использования авто.