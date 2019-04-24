Огнетушитель обратного действия: Ученые изобрели способ всасывать пламя

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Пожар – ситуация сама по себе экстремальная. А если происшествие произошло в месте, где нет возможности тушить водой, песком или пеной? Ученые ответили на этот вопрос: разработан огнетушитель обратного действия, он засасывает огонь в себя.

Вопрос безопасности на особо сложных объектах, таких как космические станции – первостепенен. В случае пожара может случиться катастрофа, для предотвращения таковой учеными был изобретен огнетушитель обратного действия. Он не распыляет вещество для тушения пожара, а наоборот всасывает пламя, а вместе и кислород, без которого пламя существовать не может.

Ранее ученые проводили эксперименты с «сухой» водой. Эта вода визуально похожа на обычную, но ее физические свойства отличаются. В частности, газы при испарении практически мгновенно забирают тепло, и пламя, потеряв источник, гаснет. Сама жидкость не проводит электричество, поэтому попадание на электротехнику не вызывает короткого замыкания, а также «сухая» вода быстро испаряется, не оставляя следов.