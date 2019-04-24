Песчаные пузыри: Физики обнаружили интересный феномен

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Подобно воде гранулы песка могу собираться в своеобразные пузыри. Интересный феномен обнаружили физики Колумбийского университета.

Все дело оказалось в природе материалов. За основу эксперимента были взяты физические свойства воды и масла. Две эти жидкости имеют разные плотности и никогда не смогут смешаться, помимо этого пузырьки масло всегда будут стремиться вверх.

Физики создали физическую модель в которой присутствовало два типа песка. Они были перемешаны, а в дальнейшем ученые добавляли в емкость газ. Под действием вибрации «легкий» песок собирался в пузырьки и вместе с газом стремился вверх. Ранее за твердыми частицами не наблюдалось таких физических свойств.

Данные исследования помогут ученым узнать больше о строении недр земли, понять физику вулканов и движений литосферных плит. Также, полученные знания постараются применить в фармацевтике и сложной молекулярной физике.