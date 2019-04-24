Искусственный интеллект научили определять болезнь по голосу

Сегодня, 04:20

Искусственный интеллекта все глубже проникает в человеческую жизнь: на этот раз ученые научили робота определять посттравматический синдром по голосу пациента.

Алгоритм работы заключается на анализе речи пациентов. Самообучающийся ИИ проанализировал речь сотен больных ПТСР и выявил ключевые моменты. Было проведен эксперимент, в котором участвовало 50 человек с синдромом и 80 человек без него. ИИ правильно диагностировал синдром у 89 человек из 100. Иными словами, правильность диагнозов составила 89%.

Специалисты сообщают, что ИИ делал упор на такие моменты, как неправильное постановление речи, «безжизненная» интонация, а также на появляющиеся металлические ноты в голосе.

Разработка данного алгоритма показывает, что в будущем аналитикой заболевания может заниматься искусственный интеллект.