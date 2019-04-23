В России начнут лечить инвалидов силой мысли

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«НейроЧат» позволит людям с ограниченными возможностями снова почувствовать себя здоровыми и входить в интернет лишь с помощь одной мысли.

Интернет взорвала новость о запуске в серийное производство системы «НейроЧат», благодаря которой, в России начнут лечить инвалидов. Об этом Сми узнали из уст директора и лидера проекта «НейроЧат» Натальи Галкиной, которая презентовала систему 23 апреля в Самаре.

В основе работы устройства лежит принцип «мозг-компьютер-интерфейс». Данная технология отлично подойдет для людей с хронической ишемией головного мозга, церебральным атеросклерозом, старческой астенией и многими другими заболеваниями, связанными с ограничениями в речи и передвижении, ведь с помощью силы мысли они смогут «нажать» на экране гаджета определенный символ и запросто войти в интернет. Кроме того, благодаря силе мысли, они обретут общение с людьми.

Начиная с 2019 года, «НейроЧат» был запущен в серийное производство по всей России. Его стоимость составляет 120 000 рублей, но изготовитель и само Министерство здравоохранения пообещало помочь всем нуждающимся пациентам в компенсации за приобретение устройства.

Идея разработки проекта появилась два года назад, но на его утверждение потребовалось практически 9 месяцев. Галкина сравнила этот процесс с рождением младенца. Учёные рассказали, что 85% комплектующих были сделаны в России и на данный момент они проверяют, оказывает ли «НейроЧат» реабилитационный эффект на инвалидов, ведь это не больничный прибор, а устройство для повседневного и домашнего пользования.