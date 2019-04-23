В Дании создали противораковую вакцину для собак

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Датские ученые испытают новый метод противораковой терапии на зараженных собаках. Исследователи надеются, что результаты помогут в создании лекарства для человека.

В Дании создали новую противораковую вакцину для собак — терапевтический препарат, который поддерживает иммунную систему. Лекарство усиливает способность зараженного организма противостоять болезни. Вакцина поможет обмануть иммунную систему собак, чтобы те вырабатывали защитную реакцию.

Данный эксперимент является частью Международной программы, которая занимается разработкой методов для усиления иммунитета в борьбе с различными видами бактерий. Исследование возглавляет микробиолог Копенгагенского университета, профессор Али Саланти.

Он сообщил, что тестировать вакцину собираются на домашних животных, которые заражены раком. Профессор надеется, что результаты помогут усовершенствовать современную медицину.

Напомним, что недавно представители Национального института рака США во главе с доктором Джоном Шиллером разработали вакцину, которая уничтожает раковые клетки шейки матки. Ученые тестировали новый метод на собаках, так как они имеют такие же идентифицирующие белки на своей поверхности, что и человек.