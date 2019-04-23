Математики раскрыли секрет неповторимости числа 73

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Учёные проверили все известные числа. Нет больше ни одного, которое объединило в себе несколько свойств.

Случайный просмотр 73 серии «Теории большого взрыва» помог учёным сделать новое открытие. Главный герой сериала Шелдон Купер пришёл к выводу о неповторимости этого числа. В качестве аргументов: число 73 является 21 простым числом, а 37, его зеркальное отражение, находится на 12 месте. К тому же произведение цифр 7 и 3 равно 21.

Данную теорию решили проверить математики и в результате анализа раскрыли секрет числа 73 и переформулировали гипотезу. Они выяснили, что больше нет таких чисел, которые имели бы все эти свойства. Результаты были опубликованы в издании Math Horizons. Также в двоичной системе исчисления число 73 читается одинаково с начала и с конца - 1001001.

Математика является интересной наукой и применяется не только в институтах, но и во многих сферах жизни. Например, золотое сечение можно наблюдать в природе. Его также используют художники, скульпторы, дизайнеры для того, чтобы создать идеальные пропорции. К тому же математикам удалось высчитать, что сумма чисел от одного до ста будет равна 5050, а листок бумаги нельзя сложить больше, чем 9 раз.

Впрочем, числа применяются не только в математических науках. Люди научились находить закономерности, для понимания бытовых ситуаций были придуманы такие направления как нумерология, астрология, эзотерика. Здесь числа рассматриваются не с точки зрения интересных свойств, а как характеристика людей и событий. Например, в Индии несколько веков назад с помощью чисел определяли, какой путь человек должен для себя выбрать.