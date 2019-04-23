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За ближайшие десять лет ледники могут растаять полностью, что приведет к глобальному потопу.

В 1980 году, группа ученых из Калифорнийского университета зафиксировала уменьшение массы второго по величине ледяного щита мира. С того же года, Гренландия подняла уровень моря на 13,7 мм, что составило половину за последние 8 лет.

Измеряя толщину, высоту над уровнем моря, скорость и баланс массы поверхности 260 ледников, учёные стали свидетелями прироста массы с 1972 по 1980 годы, однако с 1980 по 1990 годы произошла ее резкая потеря, которая продолжилась до 2018 года, остановившись на отметке в 6 раз.

Новая технология помогла экспертам выяснить, что в период с 1972 по 1990 годы покров находился в стадии равновесия. Изменения в потоке ледника остаются первым фактором для уменьшения его размеров, даже несмотря на то, что в свое время он находился в стадии стабильности. Учёные опасаются, что в дальнейшем, таяние Гренландии приведёт к глобальным катаклизмам. Ледники могут потерять свои укрепляющие ледяные уступы и начнут быстро течь, что приведет к невероятному увеличению воды в море, а следовательно, к всемирному потопу. Именно по этой причине, эволюция ледников в ближайшие десять лет, имеет наибольшее значение для будущих изменений уровня моря, поскольку климат оказывает крайне негативное воздействие.

На данный момент, Гренландский ледяной щит варится в собственном соку, как человечество. К такому умозаключению пришли исследователи, которые наблюдали за рядом районов, контролируемых приливными ледниками, которые стали причиной потери массы.