Опасны только для девочек: Учёные развеяли миф о вреде компьютерных игр для мальчиков

Сегодня, 13:17

Норвежские исследователи выяснили влияние видеоигр на социальные навыки детей от 6 до 12 лет. Учёные изучали мальчиков и девочек отдельно.

Споры о вреде компьютерных игр ведутся с самого рождения данной индустрии. Многие родители переживают, что их малолетний геймер не сможет освоить важные социальные навыки, такие как общение со сверстниками или взаимодействие в коллективе. Чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, учёные из Норвегии провели исследование. В качестве его объектов были выбраны дети, возрастом 6-12 лет.

Каждая возрастная группа детей, которых изучали учёные, была поделена по гендерному признаку. В исследовании принимали участие психологи, социологи и педиатры. В ходе крупной научной работы специалисты развеяли миф о вреде компьютерных игр. Учёные сообщили, что видеоигры оказывают некоторое незначительное влияние на психику, если речь идёт о действительно страшных и жестоких играх, однако с общительностью это никак не связано. Для мальчиков провождение времени за компьютером оказалось совершенно безвредным в социальном плане, а для девочек есть некоторые поправки. Эксперимент показал, что 10-летние девочки-геймеры на несколько лет позже становятся социально-активными, нежели их сверстницы, проводящие за игрой умеренное время. Психолог советует обратить внимание не на время провождения ребёнка за видеоигрой, а на причину, почему он чаще сидит за компьютером, а не играет с друзьями. Если с социологией всё ясно, то окулисты по-прежнему настаивают на том факте, что длительные сидения у монитора опасны для глаз, и не только детских.