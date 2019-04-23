Новая лаборатория во Франции тестирует лазерное оружие

Сегодня, 03:07

В эпоху высоких технологий и новых инженерных открытий и исследований все острее встает вопрос о безопасности национального достояния. Франция не стала белым пятном на карте высокотехнологической военной индустрии – была открыта новая лаборатория, которая занимается разработкой и тестированием лазерного оружия.

Скоро привычное слово «война» может приобрести новый смысл. На рубеже технического прогресса делается упор не на доблесть и выучку солдата, а на его оружие. Чем эффективнее оно будет справляться с задачей, тем меньше будет влиять на работу человеческий фактор.

В лаборатории Франции уже с 2016 года ведутся исследования в сфере лазерного оружия. Лаборатория имеет в своем арсенале образцы мощностью до 10 киловатт. Помимо самих образцов исследовательский центр оснащен множеством регистрирующего оборудования. Изучается, как лазеры воздействую на материал при различной мощности, а также при различных погодных эффектах.

Следует отметить, что уже производится тестирование универсальных лазерных систем для защиты от вражеских беспилотников.