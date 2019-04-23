Бледность и желтизна кожи свидетельствует о недостатке витаминов: Ученые назвали три признака дефицита B12

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Эксперты рекомендуют обращать внимание на свою кожу и зрение, а для профилактики – употреблять в пищу продукты из печени.

Как известно, для насыщенной жизни человеку требуется сбалансированный набор витаминов и минералов. Тем не менее, мы часто пренебрегаем употреблением продуктов, содержащих витамины. По словам британских ученых, недостаток витамина B12 можно определить самостоятельно. Так, недостаток этого элемента в организме может повлиять на выработку клеток крови – эритроциты могут стать аномально большими, а срок их жизни сократится. Это может привести к недостатку кислорода в тканях и органах, что является причиной развития синдрома дефицита витамина B12.

Эксперты назвали три признака дефицита витамина B12, которые видны на лице. Так, голландские стоматологи напоминают, что клетки ротовой полости зависят от B12. Его отсутствие может привести к развитию язв во рту.

Стоит отметить, что бледность и белизна кожи также свидетельствует о недостатке витаминов. Ученые назвали три признака дефицита B12, которые проявляются на коже. Так, ослабленные кровяные клетки не могут полноценно бороться с избытком билирубина, из-за которого появляется желтизна кожных покровов. На ранних стадиях кожа может отличаться бледностью, а глазные яблоки - желтеть.

Помимо кожи и ротовой полости, пренебрежение витамином может повлиять и на зрение. Так, недостаток B12 в организме может привести к повреждениям зрительного нерва. Это нарушает передачу импульсов, которые нерв посылает в головной мозг.

Стоит напомнить, что можно предупредить дефицит полезного элемента, включив в свой рацион соответствующие продукты. Так, наибольшее количество B12 содержится говяжьей и свиной печени.