Больше синего кита: Антарктические морские существа клонируют сами себя и живут вечно

Сегодня, 14:50

Они были найдены под Антарктидой на глубине 1 километр. Особенность этих морских животных в том, что они не способны выжить самостоятельно, поэтому клонируются и объединяются в большой единый организм, поддерживая друг друга.

Антарктические морские животные называются сифонофоры. Они были обнаружены учёными при погружении в «полуночную зону». Так называется местность под водой, куда не проникают лучи солнечного света. Это произошло во время съёмок сериала BBC «Голубая планета-2» Дэвида Аттенборо. По его словам, в «полуночной зоне» разнообразие видов исследовано очень мало. Обитающие в ней существа «живут за пределами обычных правил времени».

Особенность сифонофоры в том, что она кажется единым организмом. Однако при более детальном изучении становится понятно, что это огромное количество существ, которые объединились друг с другом. Благодаря такому совместному существованию сифонофора может достигать размеров больше синего кита. Отдельные существа, из которых состоят сифонофоры, называются зооиды. Но они не в состоянии нормально существовать отдельно, поэтому им приходиться объединяться. Чтобы всегда было рядом ещё одно такое существо, с которым можно объединиться, сифонофоры просто клонируют сами себя. Благодаря этой способности организовываться в суперорганизмы такие существа в теории могут жить вечно.

Интересна ещё одна находка, которая поджидала исследователей на дне океана. Оно называется морская жаба. По словам Дэвида Аттенборо, поначалу может показаться, что оно совершенно безжизненно. Однако это рыба, которая мутировала в течение многих лет. Благодаря этому её плавники оказались больше не нужны и превратились в ноги, которые позволяют ей перемещаться по морскому дну. Морская жаба принадлежит к семейству глубоководных рыб, известных как Chaunacidae, которых можно найти на глубинах до 2460 метров. Она имеет большой рот и способна вырасти до 30 см в длину.