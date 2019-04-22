В 6,5 млрд раз тяжелее Солнца: Первая фотография чёрной дыры позволила измерить её массу

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Общая теория относительности помогла подтвердить ранние предположения о масштабах черной дыры.

Первая фотография черной дыры, которую астрофизики смогли получить 10 апреля, позволяет подтвердить прошлые научные предположения. Так, эксперты NASA пришли к выводу, что массу сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 может показать вращение звезд на орбите.

Черная дыра M87 стала первым подобным объектом, размер которого удалось определить несколькими способами. Изначально ее параметры высчитали по движению звезд и газовых вихрей, а изображения с телескопа EHT лишь подтвердили теоретические предположения.

Так, в 1978 году астрофизики предположили, что масса черной дыры равна 5,5 миллиардам масс Солнца, а уточненные расчеты 2011 года показали, что объект в 6,6 миллиарда раз тяжелее Солнца. При этом альтернативная группа астрономов предложила иной метод определения массы, согласно которому черная дыра была тяжелее нашего светила в 3,5 миллиарда раз. Реальные изображения из центра галактики M87 поставили точку в давнем споре – Солнце в 6,5 миллиарда раз легче черной дыры.

Изображение черной дыры позволило измерить ее массу на основе Общей теории относительности. Темная материя оказалась в 6,5 млрд раз тяжелее Солнца. Первая фотография черной дыры позволила измерить ее массу, доказав правильность прошлых расчетов.