Каждый третий путешественник может заразиться бактерией, устойчивой к лекарствам - исследование

Сегодня, 14:04

Злоупотребление антибиотиками приводит к мутации бактерий, которые становятся невосприимчивыми к лечению.

Как известно, поездка в экзотическую страну может стать стрессом для неподготовленного организма. Помимо этого, путешествие может привести к заражению опасными бактериями. Эксперты из Массачусетской больницы определили вероятность инфицирования в заграничном путешествии.

По мнению автора исследования, наша осторожность делает некоторые бактерии невосприимчивыми к лекарствам. Так, под воздействием антибиотиков микроорганизмы мутируют, вырабатывая защитные механизмы. Это позволяет им переживать «лекарственные атаки». В результате исследования выяснилось, что каждый третий путешественник является носителем подобных бактерий. Эксперты считают, что одной из причин такого явления стало массовое несоблюдения дозировке при приеме антибиотиков.

Стоит отметить, что еще в 2014 году Всемирная организация здравоохранения предупреждала об опасности распространения подобных бактерий. Специалисты организации напоминают, что на данный момент существует 12 возбудителей инфекций, не поддающихся лекарственной терапии. Устойчивые к антибиотикам микроорганизмы могут негативно влиять на пищеварительную систему и кожные покровы. Каждый третий путешественник может заразиться бактерией, устойчивой к лекарствам. Это не повод отказаться от поездок, но не стоит забывать о дозировке при приеме лекарств.