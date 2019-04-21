Ученые: Новые исследования показывают, что растения испытывают стресс

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По мнению исследователей, растения, как и другие живые организмы способны реагировать на влияние любых неблагоприятных факторов.

Новые исследования ученых подтверждают, что растения способны испытывать стресс в течении десятилетий. С этим связана резкая и продолжительная смена климата на Земле. Целью исследования является выведение новых растений, которые более стрессоустойчивы к воздействиям климатических изменений.

Согласно исследованиям растения, используют связь хлоропласт с ядром для регулирования экспрессии генов, которая в свою очередь помогает им легче переносить изменения климата. Хлоропласты – структуры растительных клеток, ответственные за преобразование энергии солнечного света в химическую энергию. Проще говоря ядро клеток передает хлоропластам информацию о том, что необходимо поддерживать устойчивое производство энергии. Также недавно ученые обнаружили, что хлоропласты играют важную роль в процессе восстановления белками поврежденных частей растений.

Расшифровка механизмов данных процессов может помочь создать более сильные растения, которые легко переносят экологические стрессоры.

По мнению директора Лаборатории молекулярной и клеточной биологии растений, профессора Джоанны Чори, процессы изменения климата, способны повлиять на нашу пищевую систему. Во время стресса растения производят гораздо более низкие урожаи. Если понять, как растения реагируют на стресс, то можно разработать способы повышения их устойчивости и поддержания производства продуктов питания на высоком уровне.