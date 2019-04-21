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Ученые создали технологию, позволяющую соединить мозг с компьютером в рамках нового проекта миллиардера. Технология уже протестирована на крысах.

Миллиардер Илон Маск запустил новый одиозный проект, носящий название Neuralink, целью которого является присоединение мозга человека к компьютеру и последующей интеграцией с искусственным интеллектом (ИИ).

Илон Маск известен тем, что очень осторожен в вопросах, касающихся ИИ. Поняв, что его просьбы прекратить или обезопасить неконтролируемые разработки не имеют должного эффекта, он решил сам принять участие в разработке ИИ. С финансовыми возможностями Маска он способен задать вектор направления исследований, совершив прорыв в области присоединения мозга к компьютеру.

В ходе экспериментов проводимых учеными из Neuralink крысам удаляли часть черепной коробки и вживляли гибкие электроды им в мозг, посредством инъекции тонкой иглой.

Электроды, соединенные с мозгом, передавали и принимали сигналы компьютера, по сути создавая интерфейс для обмена данными.

Данная разработка является первым прототипом. В будущем Илон Маск планирует подключить мозг человека к компьютеру с помощью созданных его детищем нейроинтерфейсов.