Марсоход от NASA собран и тестируется для миссии «Марс-2020»

Сегодня, 09:25

Сообщается, что работы по созданию нового американского марсохода от NASA завершены. На очереди мероприятия по тестирования машины, которая должна будет оказаться на Красной планете в 2020 году.

Известно, что американцы довольно опытны в создании подобных машин, поэтому ровер для миссии «Марс-2020» был создан довольно быстро. В данный момент марсоход проходит испытания на прочность для успешного и продолжительно пребывания на Марсе в нестабильных, суровых условиях.

Специалисты называют посадку на Марс семью минутами ужаса, поскольку за это время машина испытывает колоссальные нагрузки после продолжительного перелета в космическом пространстве.

После успешного проведения испытаний, когда ровер будет полностью готов к полету, его отправят в путешествие длительностью в 7 месяцев.