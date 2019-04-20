Сегодня, 19:19

Расшифрованы впечатляющие подтверждения в Библии, которые уже нельзя игнорировать.

Пасхальное воскресенье, также называемое Пасхой или воскресным воскресением, является религиозным праздником, который отмечается как чудесное воскрешение из мертвых Иисуса. Это событие описывается в Библии как происходящее на третий день после его распятия римлянами на Голгофе, которое сегодня отмечается Страстной пятницей. Далее было погребение, говорит российский религиовед. Этот светлый праздник в этом году может ознаменоваться настоящей сенсацией. По сей день некоторые христиане все еще верят во Второе пришествие, то есть, что Христос действительно вернется на Землю после своего вознесения на небеса. Идея Второго пришествия основана на мессианских пророчествах и является частью большинства христианских эсхатологий, теорий, касающихся конечной судьбы человечества.

«Вы должны быть готовы, потому что Сын Человеческий придет в час, когда вы не ожидаете его», - Матфея 24:36.

Говорят, что Иисус вернулся после своей смерти на короткое время, прежде чем он должен был подняться на небеса. Когда его ученики спросили, когда он вернется, он сказал, что не знает, и, согласно христианской вере, с тех пор Иисуса больше не видели. Матфея 24:36 гласит: «Никто не знает, даже ангелы на небесах ... только Отец ... Поэтому следите, потому что вы не знаете, в какой день придёт ваш Господь. Вы должны быть готовы, потому что Сын Человеческий придет в час, когда вы не ожидаете его».

И как бы невероятно это ни звучало, христиане продолжают верить, что Второе пришествие все же может произойти. Это потому, что многое из того, что было предсказано о первом пришествии Иисуса в Ветхом Завете, сбылось, говорит религиовед.

«Забудьте о Нибиру, грядёт второе пришествие – это моё личное утверждение. Я к этому пришел после исследования Библии. «Солнце померкнет, и луна не будет светить; звезды упадут с неба, и небесные тела потрясутся. Тогда появится знак Сына Человеческого на небесах. И тогда все народы земли будут скорбеть, когда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силой и великой славой». Это намекает нам только на одно – Пасха 2019 закончится катаклизмом не из-за Планеты Х Нибиру, а из-за Второго пришествия», - говорит религиовед.

Следовательно, разрушительных последствий от неизвестной планеты Нибиру эксперт предлагает не ждать, а вот действительной угрозой для человечества может стать именно Второе пришествие Иисуса.