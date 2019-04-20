Учёные показали страшные последствия разлива нефти в 2010 году

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Катастрофа на «Глубоководном горизонте» уничтожает природу всё сильнее.

Учёные провели исследование, в результате которого были показаны последствия разлива нефти. Это неприятное происшествие произошло еще в 2010 году, но сейчас человечеству приходится наблюдать его последствия. Тогда на поверхность земли и в залив начали попадать нефтяные продукты, а теперь мы видим, как они влияют на солончаки побережья Мексиканского залива.

В результате анализа растительности местных болот исследователи пришли к выводу, что в основном там преобладают только два растения: гладкая пестрая трава Spartina alterniflora и чёрная хвоя Juncus roemerianus. Они-то и играют ключевую роль в сохранении экологии даже после такого глобального происшествия.

Последствия нефтяного разлива ужасны, что показали учёные: многие растения на сильно загрязнённых участках вымерли, а микроорганизмы, обитавшие когда-то в этом ареале, значительно сократились. Но спустя десять лет болото начало восстанавливаться благодаря этим двум видам растений, спартина и чёрная хвоя. После «возвращения» растений началось восстановление и микроорганизмов на данной территории.

На основе всего этого учёные сделали вывод: растения являются основой солончаков, поскольку облегчают колонизацию, обеспечивают среду обитания животных, а также замедляют скорость водяных потоков. В связи с этим для возрождения солончаков необходимо уделить особое внимание посадке спартины и ей подобным.

Впрочем, несмотря на это, существует проблема, суть которой заключается в объёме времени. Предполагается, что в дальнейшем даже частичное восстановление будет занимать значительно больше времени, чем одно десятилетие, и с каждым годом темпы будут становиться всё ниже и ниже. Хотя в предыдущих исследованиях данного характера прогнозы были не такие страшные.

Правда, существует вероятность, то в дальнейшем длительное воздействие нефтепродуктов на микроорганизмы либо сделает их устойчивыми к будущим разливам, либо совсем убьёт. В любом случае рассчитывать на то, что всё может завершиться благополучно, не стоит. Следует предпринимать какие-то осознанные шаги для сохранения экологии Земли уже сейчас.