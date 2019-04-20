Украина наносит ответный удар: студенты создают роботов для захвата власти

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«Не могут люди – роботы помогут». Украина обнародовала планы по роботификации страны. Учебные заведения начнут создавать роботов руками студентов.

Университеты Украины внедряют новые технологии в каноны обучения. Новая система разрабатывалась около полугода. Она призвана научить студентов грамотному созданию и программированию роботов.

На общем негативном фоне политических войн внутри Украины, данная задумка выглядит не однозначной, но далеко смотрящей вперед. Ответный удар страны: высшие учебные заведения планируют создать армию роботов-солдат. Такой солдат не имеет человеческих изъянов, и беспрекословно подчиняется приказам.

Руками ни о чём не подозревающих студентов начнет создаваться огромная военная машина, которая в будущем поставит точку в вопросе власти в стране. Остановятся ли они на этом, не известно, быть может скоро планета вступит в войну последнего поколения.