Большой адронный коллайдер начнет искать темную материю

Сегодня, 08:00

Человечество не перестает задаваться вопросом, из чего сделана наша вселенная. Специалисты решили поймать главную «темную лошадку». Будет проведено техническое обновление Большого адронного коллайдера, после которого, как считают ученые, можно будет определить то самое темное вещество.

По исследованиям ученых, темное вещество – это тяжелая частица, движущаяся медленнее скорости света. На основе этих данных физики планируют модернизировать БАК, чтобы во время исследований можно было отделить частицу именно темной материи от других.

На текущий момент во время экспериментов происходит миллиард столкновений частиц в БАК за секунду. В результате разлетается еще больше субатомных частиц. Обновление коллайдера позволит выявить из множества движущихся частиц самую медленную, именно она и будет частицей темной материи.

Ранее упоминалось, что частица темной материи могла столкнуться с протоном лишь несколько раз в десять лет. Обновленный бак на порядок увеличит этот шанс.