Ученые: Расшифрован ДНК средневековых крестоносцев

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Последние исследования показывают, что «воины веры» были выходцами не только из средневековой Европы. Считалось, что орден крестоносцев формировался единым целым и не занимался поиском и привлечением новых воинов во время походов.

Недавняя находка ученых показывает обратное. Было найдено древнее захоронение под стенами Сидона. Генетики провели анализ ДНК костей, находящихся в братской могиле. Полученные данные говорят, что останки крестоносцев принадлежали людям разных происхождений. Встречается геном как европейцев, так и местного населения.

Теория национального единства ордена пошатнулась, ведь находка явно показывает, что помимо непосредственных «воинов веры» из Европы в армию набиралось местное население. Пока не понятно, добровольно или нет.

Исследования ДНК продолжаются и ученые находят все больше интересных особенностей о войнах того времени и людях, в них участвовавших.