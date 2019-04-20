Глобальная катастрофа: Человечество может погибнуть из-за пластиковых отходов

Сегодня, 07:05

Европейское космическое агентство ESA ищет изобретателей по всему миру, которые придумают способы решения проблемы мусора.

Учёные разработали инновационную платформу под названием «Открытое пространство». В рамках этого проекта нужно предложить методы решения проблемы загрязнения океанов вредными веществами. Учёные говорят, что человечество может погибнуть из-за пластиковых отходов, поскольку в результате их использования образуется огромное число диоксидов и тяжелых металлов. При сжигании полимеров выделяется ядовитый дым. В итоге вредные вещества попадают в озоновый слой, а после выпадения осадков оказываются зараженными большие территории. Пластик плохо сказывается на здоровье людей, а учитывая его повсеместное применение, эксперты называют данный материал «новая глобальная катастрофа».

Туристы выбрасывают бутылки из полимеров в море. Поэтому сейчас как никогда актуальна тема загрязнения мирового океана. Сотрудники ESA просчитали возможные риски из-за использования пластика и начали бить тревогу. По словам учёных, действовать нужно уже сейчас. С помощью спутников космонавты отслеживают скопление пластиковых отходов в морях и собираются отлавливать их. Дальнейшие действия над мусором будут зависеть от изобретателей, которые должны придумать эффективный и экологически чистый способ его утилизации.