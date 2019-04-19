Искусственный интеллект научился определять возраст по движению глаз

Сегодня, 15:07

В 83% случаев нейросеть правильно определила возраст.

Как сообщает американское издание Scientific Reports, учёным из США удалось обучить нейросеть определять возраст по движению глаз, правда в исследованиях принимали участие только дети.

Как стало известно, в рамках эксперимента было задействованы 19 детей, возраст которых достигал 1,5 лет и 22 ребенка в возрасте 2,5 года. Исследование состояло в том, что ребенку были продемонстрированы картинки и в течение 3 секунд движениях их глаз изучал искусственный интеллект.

Во-первых, этот эксперимент позволил в 83% случаев правильно определить возраст ребенка, а во-вторых, учёным теперь знают на какую информацию дети реагируют и обращают внимание в первую очередь. В будущем эти и аналогичные данные можно будет использовать в воспитании и дошкольном образовании детей.