Нибиру наблюдает за погибелью Земли: Блуждающая магма вулкана Йелоустон уничтожает планету

Сегодня, 13:12

Планета Х зависла над границей и запустила новый процесс терраформирования. Кипящая лава выжигает растения и животных, расползаясь на десятки километров по гигантским туннелям за территорию вулкана.

Ученые всегда знали, что однажды Йелоустон уничтожит если не всю Землю, то, по крайней мере, все живое на планете. Примерный сценарий, по мнению, экспертов, должен был выглядеть так: Начнется длительное извержение, магма будет уничтожать все на своем пути, а когда достигнет океана, в небо поднимутся ядовитые пары, а вода начнет кипеть и перепад температуры вызовет торнадо, ураганы, ливни и цунами. Цунами обогнет всю Землю не менее трех раз и «добьет» все, что сможет уцелеть. Одновременно с этим, из жерла вулкана в атмосферу поднимется столб ядовитого газа и пепла, и планету накроет облако, не пропускающее свет, на сотни или тысячи лет. В общем, все живое умрет.

Сегодня вулканологи готовы переписать этот сценарий Апокалипсиса. Стало известно, что вулкан, вместо того, чтобы извергаться наружу, «проталкивает» лаву по многокилометровым проходам под поверхностью Земли и остаются только выжженные участки без растений и животный, а сама почва нагревается до небывалых температур. Причем прогнозировать движение магмы ученые не могут, так она сама прокладывает себе дорогу, минуя природные пустоты, как долго это может продолжаться – не ясно, но похоже, что эта блуждающая магма вулкана Йелоустон уничтожает методично планету совершенно неожиданным и противоестественным способом.

По мнению уфологов, ученые не могут построить нормальный прогноз, потому что упускают из виду важный фактор – Нибиру. Они отметили, что в небе над Канадой появилось странное и зловещие явление, которые очевидцы назвали «глаз бога». Вокруг Солнца при плюсовой температуре образовалось гало, напоминающее по форме разрез глаза, в само Солнце при этом потемнело и стало выглядеть как зрачок, а слева от него находится странный радужный объект, который почти не заметен на фоне уникального явления. Это Нибиру наблюдает за погибелью Земли, считают конспирологи.

Магма расползается внутри Земли не просто так. Планета Х запустила сейсмологическое оружие и ждет окончательной победы. Звучит невероятно, хотя если задуматься, в природе все происходит по пути наименьшего сопротивления. Ростки проклевываются из почвы, а не из камня, вода движется вниз к океану, а не наверх в гору. Почему же тогда магма, вместо того, чтобы выплеснуться из готового кратера вдруг начала «прокладывать» себе дорогу в недра? Вмешательство извне очевидно, по мнению уфологов.