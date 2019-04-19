Ученые: Жажда указывает на опасные заболевания

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Ученые из США (Стэнфордский университет) провели ряд экспериментов и установили, как жажда влияет на организм.

Специалисты проводили опыты над лабораторными мышами: определяли деятельность мозга до, во время и после питья. Исследования стали возможны благодаря новому устройству под названием Neuropixels. Аппарает анализирует деятельность отдельных участков мозга. Представляет собой стержень, который вводится в мозг животного не причиняя вреда.

По показаниям специалистов, жажда может свидетельствовать о различных симптомах. Таких как болезни: например, нарушение работы почек.

Ученые планируют продолжать исследования в данной сфере.