Палеонтологи нашли останки самого большого хищника Африки

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Палеонтологи нашли скелет, принадлежащий огромному доисторическому хищнику, проживавшему в Африке.

Кости животного были найдены при раскопках в Кении еще в 1980 году. Однако, оставались без внимания все эти годы и лишь недавно были исследованы учеными из США. Хищник получил имя Simbakubwa kutokaafrika. Предполагается, что данный вид жил на Земле 23 миллиона лет назад.

Было установлено, что доисторический лев был 1,2 метра в высоту, 2,4 метра в длину и весил более 1,5 тонн. Ключевым отличием, помимо размера, было строение черепа: доисторический хищник имел 3 пары резцов «для разрезания» добычи против одной пары у современного льва.

Скорее всего данный вид вымер из-за быстро меняющейся окружающей среды и просто не успел к ней приспособиться.

Ученые намереваются узнать больше о доисторическом предке львов, а также о причинах его гибели.