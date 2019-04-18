Учёные обнаружили антитела, подавляющие ВИЧ-инфекцию за четыре месяца

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Они блокируют развитие заболевание и станут отличным дополнением в антиретровирусной терапии (АРТ).

В британском медицинском журнале появилось сообщение о том, что учёные обнаружили антитела для подавления ВИЧ-инфекций во время исследования, поддержанного Институтом Здоровья. Эксперимент проводили в Тайване под руководства профессора Чай Йи Вана. В исследовании принимали участие 29 добровольцев с хорошо контролируемым ВИЧ. Во время эксперимента они прекратили принимать классические препараты для АРТ, заменив их на вливания раствора другого состава. В результате проведённых манипуляций учёные выявили антитела. Их отличительной особенностью является подавление ВИЧ-инфекций всего за четыре месяца.

Предыдущие эксперименты привели к более лучшему результату, но они имели один отрицательный момент, который перечёркивает преимущества. В прошлом исследовании учёным удалось найти антитела bNAb, подавившие ВИЧ всего за две недели. Они нацеливали белки на саму инфекцию, и она быстро исчезала. Главным недостатком этого метода является то, что бактерии быстро приспособились к данным антителам. В итоге вирус получил высокую устойчивость к лекарству и болезнь начала развиваться дальше.