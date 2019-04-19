Учёные придумали лекарство от рассеянного склероза

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Препарат способен восстановить миелиновую оболочку нейрона, разрушение которой является основной причиной заболевания.

В медицинском научном мире в ближайшие годы может случиться очень важное открытие - исследователи придумали новое лекарство от тяжёлой болезни. Американские учёные из Орегонского университета объявили об успешных испытаниях препарата от склероза на лабораторных мышах. Новое лекарство с нетерпением ожидают несколько миллионов человек, страдающих рассеянным склерозом.

Препарат, придуманный американскими медиками, представляет собой соединение нескольких веществ. Данный симбиоз стимулирует восстановление защитной оболочки нейронов головного и спинного мозга. Каждый здоровый нейрон имеет миелиновую оболочку, которая защищает его от внешнего воздействия. У человека, страдающего склерозом, наблюдается разрушение этих оболочек. По факту получается, что нейрон больного напоминает оголённую проволоку. Если здоровому человеку что-то попадает в глаз, нервные окончания мгновенно посылают сигнал в мозг, а тот даёт команду векам закрыться. Нейроны без миелина не могут стабильно посылать такие импульсы. Препарат от рассеянного склероза разрабатывается уже давно, но первые успехи появились только на днях. Специальные мыши, которых изначально вырастили с нарушениями миелинового слоя, стали первыми живыми существами, испробовавшими лекарство от склероза. Результаты эксперимента оказались удовлетворительными. По словам учёных, несмотря на положительную оценку исследований, препарат можно будет испытать на человеке не ранее, чем через 2 года.